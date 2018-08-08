Названы сроки первого запуска «Ангары» с космодрома «Восточный»

Москва, , 08:53 — REGNUM Запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с космодрома «Восточный» запланирован на 2025 год, сообщает 8 августа РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александра Медведева.

По его словам, ракету «Ангара» запускали всего два раза с космодрома Плесецк, в июле 2014 года и декабре того же года.

Медведев также рассказал и о первом запуске другой модели ракеты-носителя — «Ангара-А5В», которая имеет кислородно-водородный разгонный блок. Такую ракету планируют запустить с Восточного в 2027 году.

Напомним, в семейство ракет-носителей «Ангара» ходят ракеты четырех классов, от легкого до тяжелого, в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 («Ангара 1.1») до 35 («Ангара-А7») тонн на низкой околоземной орбите. С помощью этих ракет становится возможным выведение на любую орбиту спутников, кораблей и межпланетных станций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что первый пуск тяжелой ракеты «Ангара» должен состояться в 2021 году.

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