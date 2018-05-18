«Академгородок 2.0» — лишь проект? Развития ещё нет, а проблемы уже есть

Новосибирск, , 07:14 — REGNUM Новосибирский «Академгородок 2.0» существует ещё только в планах, но проект уже столкнулся с проблемами, которые могут помешать его реализовать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что проект «Академгородок 2.0» — один из важнейших для Новосибирской области, который реализуется в рамках поручений президента. По мнению региональных властей, он является пилотной типовой моделью эффективного развития территорий с высокой концентрацией научного потенциала, что позволит окончательно закрепить статус Новосибирской области как научного центра России. План развития Новосибирского «Академгородка 2.0» региональное правительство совместно с Российской Академией наук и правительством Российской Федерации должны подготовить и представить до 30 сентября 2018 года.

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Но как пишут Sibnovosti.ru, сибирские учёные столкнулись с серьёзными трудностями при разработке концепции новой модели управления Новосибирским научным центром.

«Вопрос до конца не решён даже политически», — заявил на совместном с руководителями города и области заседании президиума Сибирского отделения РАН 17 мая председатель СО РАН Валентин Пармон.

Как выяснилось, участки земли в Академгородке находятся в управлении различных структур: СО РАН, Федерального агентства научных организаций, Министерства науки и мэрии Новосибирска. В такой ситуации реализация программы развития «Академгородок 2.0» невозможна, утверждают учёные, подчёркивая, что «все эти лоскуточки необходимо объединять под единым колпаком». Но как это сделать на практике, научное сообщество не знает.

Есть ещё одна проблема, которую также озвучил Пармон, — Академгородку несколько лет назад присвоен статус объекта регионального культурного наследия, который запрещает строить здания выше шести этажей.

А временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что окончательного решения по финансированию программы развития научного центра ещё нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы по развитию в Новосибирской области научного центра обсуждались ещё во время визита президента России Владимира Путина в Новосибирск 7−8 февраля. Тогда председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон говорил, что у новосибирского научного центра огромные проблемы — планировался и создавался он в советские годы, а потому его инфраструктура и содержание не соответствуют требованиям современной науки. Так инициатива по отработке в Новосибирской области пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, р. п. Краснообск и наукограда Кольцово выросла в проект «Академгородок 2.0». По задумке «Академгородок 2.0» должен стать крупнейшим в стране центром науки и образования и превратиться в опорный элемент инновационной системы Новосибирской области, базу для создания высокотехнологичных производств.

1 марта в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил важность развития новосибирского научного центра.

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В то же время некоторые эксперты считают, что «Академгородок 2.0» может стать очередным проектом.

«С чем может столкнуться Академгородок 2.0? Без выстраивания новых правил игры для новой среды взаимодействия есть риск, что он превратится в очередной, отдельно взятый научный проект, коих множество…» — отмечал ранее ИА REGNUM доктор философских наук, заведующий лабораторией стратегических и форсайтных исследований Новосибирского государственного университета экономики и управления Сергей Смирнов.

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