Новосибирский «Академгородок 2.0»: красивая матафора или проект-тест?

Анна Алябьева, , 14:46 — REGNUM

Проект «Академгородок 2.0», реализацию которого поддержал президент РФ Владимир Путин, может стать драйвером развития не только Новосибирска и Сибири, но и мировой науки, либо превратиться в очередной научный проект, коих множество. И это зависит даже не столько от финансирования, сколько от способности людей договариваться и работать сообща. Такую мысль высказал доктор философских наук, заведующий лабораторией стратегических и форсайтных исследований Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Смирнов.

«Пока Академгородок 2.0 — большая и красивая метафора. Безусловно, речь идёт о важнейшей работе, связанной с поиском драйверов развития региона, — на что Новосибирскому региону делать ставку, каковы его ключевые ресурсы и основные конкурентные преимущества. Дело в том, что проект научного центра в версии академика Михаила Лаврентьева реализован. Точка. Необходим апгрейд Академгородка. Прежний вариант создавался под другую, существующую тогда модель экономики и по иным правилам игры: в условиях твердого центрального заказа все НИИ были обеспечены бюджетными деньгами, учёные могли себе позволить заниматься фундаментальной наукой — это нормально и правильно. Меняется экономика, вслед за ней меняется и наука: в новых условиях и моделях социально-экономического развития должен возникать иной тип её существования», — считает Смирнов.

Эксперт отмечает, что нужно понимать условия апгрейда Академгородка как проекта. Новосибирский Академгородок создавался под уже существующую экономику, это вполне закономерно. Но сегодня ситуация радикально иная — экономики будущего нет, говорит Смирнов.

«Более того, Новосибирск не справляется со своей наукой: её больше, чем может переварить региональная экономика. Под какие экономические и технологические уклады будет генерировать передовые научные проекты создаваемый Академгородок 2.0? Под будущую экономику, которой нет. Сегодня учёный создаёт разработку, и уже под неё формируются новые продукты, услуги, рынки и правила игры. Наука должна быть заточена не на внедрение, а на создание рынков будущего и новой экономики, опять же нового технологического уклада», — указывает доктор философских наук.

Сергей Смирнов убеждён, что учёный сам, в одиночку не создаст экономику будущего, ему нужна помощь — политическая, юридическая, социальная, финансовая — целый пакет инструментов. И тот факт, что президент поддержал проект «Академгородок 2.0», по его мнению, говорит о том, что России нужны новые мощные научные узлы, которые и будут формировать новые технологические уклады.

«Что мы имеем сегодня? Федеральное правительство не может позволить себе давать деньги учёным, чтобы они просто «занимались наукой». Вопрос стоит так: наука должна становиться драйвером развития, интегрироваться в реальные флагманские индустриальные и аграрные проекты. Примеры такой смычки уже есть, но пока — на уровне прецедентов. В условиях эстафеты власти — как президентской, так и губернаторской — старые стратегии развития города, региона, Сибири и страны в целом, которые были разработаны 7−10 лет назад, заканчиваются — нужны новые инструменты и новое видение, новые стратегические горизонты. Возникает вопрос: что такое Новосибирск как регион, субъект развития, каковы его козырные карты? Академгородок 2.0 — безусловно, такая карта, но её ещё надо сделать козырной — превратить в конкурентное преимущество, а не просто объявить таковым, в очередной раз продекларировать об удобном географическом расположении, логистике, наличии большого количества вузов и огромном потенциале в целом», — указывает эксперт.

И проект «Академгородок 2.0», по его словам, призван превратить эти ресурсы в мощные проекты развития. Для этого необходимо решить несколько принципиальных моментов. Академгородок в новой версии — цельный проект, что предполагает не только функционирование отдельных институтов, но и создание необходимой институциональной среды — обновление инфраструктуры, жилого фонда, появление необходимого количества детских садов и школ.

«Всего один аспект — жильё: кто сегодня покупает его в Академгородке? Богатые новосибирцы, которые могут себе это позволить. Научный городок превращается в спальный район с хорошей экологией. Научное сообщество разобщено, связи, выстроенные академиком Лаврентьевым, разорваны. А потому я отношусь к Академгородку 2.0 как к проекту не сугубо научному, а научно-образовательному и инновационно-территориальному. В таком варианте он станет драйвером развития не только Новосибирска и Сибири, но и мировой науки. Одно из условий — создание институциональной среды, благоприятствующей разработкам, предприимчивости, инициативам, проектам», — отметил Сергей Смирнов.

Начать реализацию проекта «Академгородок 2.0» следует, по мнению Смирного, не с денег — они найдутся, а с изменения правил игры.

«Началась работа семи рабочих групп по разработке стратегии региона. Есть шанс, что люди будут договариваться, выстраивать правила игры, механизмы работы, инструменты финансового и правового характера, запускать в свет проекты, а не декларировать космические планы. Стратегия — это не про «космос», это про правила игры относительно долгосрочных программ развития. Стратегия — это про то, какие институты мы должны выстраивать сегодня для формирования экономики нового типа. Академгородок 2.0 — это один из амбициозных мегапроектов региона, включённый в общий перечень будущих драйверов развития. Черновики и заделы есть, они подкреплены намерениями. Нет ещё механизмов. Это проект-тест, который покажет — справятся ли с ним заявители. Его успешное функционирование не предполагает одного центра силы. Это самое сложное: все привыкли быть главными — власть, учёные, предпринимательское и инновационное сообщество, федеральный центр. Но ситуация требует коллективных договоренностей», — высказал своё мнение эксперт.

По его мнению, в роли координатора-медиатора должно выступать региональное правительство. Что касается финансирования, то «старая схема ожидания федеральных денег здесь не сработает». Смирнов считает, что Академгородок 2.0 стоит рассматривать как проект-мультипликатор, который сам должен генерировать инвестиции. Новые правила должны затронуть и взаимодействие предпринимательского сообщества с силовыми структурами.

«Предприниматель отличается от бизнесмена тем, что не просто зарабатывает, а придумывает новые схемы, которые потом создают будущие рынки. Контролирующие органы усматривают эти новые схемы исключительно с точки зрения нарушений. Во имя развития новых рынков эта система должна быть более гибкой. С чем может столкнуться Академгородок 2.0? Без выстраивания новых правил игры для новой среды взаимодействия есть риск, что он превратится в очередной, отдельно взятый научный проект, коих множество…» — подчеркнул Сергей Смирнов.

Отметим, что «Академгородок 2.0» — пилотное название проекта развития Новосибирского научного центра. Концепцию его реализации региональные власти обещают подготовить к концу сентября — началу октября 2018 года.

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Во время визита президента России Владимира Путина в Новосибирск 7−8 февраля председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон отметил, что новосибирский научный центр хоть и является крупнейшим в мире центром науки и образования, но и у него есть огромные проблемы, потому что планировался и создавался он в советские годы, а потому его инфраструктура и содержание не соответствуют требованиям современной науки.

Позже, 1 марта, президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию сказал о важности этого проекта, который имеет большое значение для развития научного потенциала страны.

Так из инициативы по отработке в Новосибирской области пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, р. п. Краснообск и наукограда Кольцово вырос проект Академгородок 2.0. Если задуманное будет реализовано, то Академгородок 2.0 может стать крупнейшим в стране центром науки и образования. Кроме того, он может превратиться в опорный элемент инновационной системы Новосибирской области, базу для создания высокотехнологичных производств, не говоря уже о появлении новых рабочих мест.

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