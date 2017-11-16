Москвичам обещают «ледяной апокалипсис»

Москва, , 15:01 — REGNUM Синоптики сообщили о резком похолодании в Москве во второй половине дня 16 ноября. Столицу ждет «ледяной апокалипсис».

В настоящее время в городе идет дождь, который на фоне снижения температуры превратится в снег. Мокрые дороги при этом обледенеют.

Автолюбителям в таких условиях стоит пересесть на общественный транспорт или быть предельно внимательными за рулем. Не исключено, что ухудшение ситуации на дорогах приведет к серьезным заторам.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 16 ноября в Москве +2°C, облачно и небольшие осадки. В течение ближайших трех дней ожидается похолодание.

По прогнозам синоптиков, в декабре погода в столице будет относительно теплой, настоящая зима в регион пока не пришла. Снег выпадет в конце ноября, однако снежный покров может еще не установиться.

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