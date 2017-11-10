В Москве откроется третий детский технопарк

Москва, , 08:07 — REGNUM В Новой Москве 11 ноября откроется детский технопарк «Байтик». Он откроется в Троицке, он станет первым в ТиНАО и третьим на территории Москвы, сообщается на портале мэра столицы.

Технопарк «Байтик» предложит детям восемь направлений обучения. В частности, в новом технопарке детей научат программировать, создавать роботов и летательные аппараты, монтировать видео и моделировать предметы в 3D.

Обучение будет проводиться в трех лабораториях, в которых располагаются компьютеры и измерительные приборы, в лаборатории робототехники — 3D-принтеры, 3D-сканеры, лазерный комплекс, паяльное оборудование, а также более 100 наборов для робототехники и модульные конструкторы для сборки квадрокоптеров.

В лаборатории 3D-визуализации и прикладного дизайна школьники смогут воспользоваться графическим планшетом для рисования и плоттером.

Обучаться в технопарке смогут более 400 детей ежегодно. Учебные программы рассчитаны на школьников от 14 до 17 лет.

Продолжительность обучения составит от одного года до трех лет. Пробные занятия по каждому направлению будут бесплатными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве работают два детских технопарка «Кванториум» — в технопарке «Мосгормаш» в Каширском проезде и технополисе «Москва» на Волгоградском проспекте. В них прошли обучение уже более 3 тыс. детей.

Всего в Москве работает порядка 30 технопарков. Каждый из них имеет свою специализацию, начиная от разработки компьютерных технологий и заканчивая нанотехнологиями.

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