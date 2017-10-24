В Узбекистане впервые за 17 лет появятся новые академики

Ташкент, , 15:42 — REGNUM В Узбекистане впервые с 2000 года появятся новые академики Академии наук, сообщает 24 октября издание UzbekistanToday.

«Академия наук республики Узбекистан в соответствии с параграфами 45, 49 своего устава объявляет конкурсный отбор кандидатов в действительные члены (академики) Академии наук», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидат, в том числе, должен иметь гражданство Узбекистана и постоянно работать в стране минимум в течение последних пяти лет, иметь научную степень доктора наук и ученое звание профессора.

При этом право выдвигать кандидатов предоставляется действительным членам Академии наук, а также ученым советам научно-исследовательских и высших образовательных учреждений.

«Кандидатами в действительные члены (академики) Академии наук являются претенденты, набравшие не менее двух третей голосов членов ученого или научно-технического совета, участвовавших в голосовании», — отметили в издании.

Напомним, в настоящий момент в Академии наук Узбекистана состоят 63 действительных членов (академиков). Последний раз в АН избирались 19 мая 2000 года.

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