В Узбекистане увековечена память академика Пулата Хабибуллаева

Ташкент, , 16:57 — REGNUM Во исполнение поручения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, правительством республики принято специальное распоряжение об увековечении памяти выдающегося государственного и общественного деятеля, академика Узбекистана Пулата Хабибуллаева, сообщил ИА REGNUM представитель правительства Узбекистана.

«Данным документом предусмотрено присвоение имени Пулата Хабибуллаева физическому факультету Национального университета Узбекистана, установление мемориального барельефа на доме, где он проживал и проведение научно-практической конференции в его память», — отметил собеседник агентства.

Выдающийся сын узбекского народа, ученый — физик с мировым именем, организатор науки и государственный деятель Пулат Киргизбаевич Хабибуллаев родился 14 октября 1936 года в Андижанской области УзССР. Закончив с отличием в 1960 году физический факультет Среднеазиатского Государственного Университета он поступил в аспирантуру Московского педагогического института, с успехом защитив в 1964 году кандидатскую диссертацию. В последующие годы П.К.Хабибуллаев работал в Ташкентском Государственном педагогическом институте, принимая активное участие в подготовке кадров для развивающейся системы образования республики. В 1971 году успешно защитил докторскую диссертацию. С этого момента открывается новая страница в его жизни: в 1972 году молодой ученый становится ректором Андижанского института хлопководства, единственного института подобного профиля. Он избирается депутатом Верховного совета УзССР. За трехлетний период, когда институт возглавлял П.К.Хабибуллаев, с учетом его энергии и стремления к новому и передовому, вуз становится одним из ведущих научно-образовательных центров в сфере сельского хозяйства, лидером во внедрении передовых направлений развития такого востребованного направления, как хлопководство. В 1975 году Пулат Хабибуллаев становится заведующим отделом Центрального комитета компартии республики, курирующего данные направления. В 1978 году Пулат Киргизбаевича на 10 лет назначают директором института ядерной физики, избирают член-корреспондентом и вице-президентом Академии наук республики. Этот период характеризуется динамичным развитием научного потенциала физической науки и института ядерной физики в частности. Под его руководством Институт ядерной физики полностью переоборудован и произведена реконструкция ядерного реактора, в результате чего мощность его возросла от 2 Мегаватт до 10 Мегаватт. Были созданы новые лаборатории и стали развиваться новые фундаментальные и прикладные направления как водород и термояд, лазерная оптика, волоконные световоды, промышленная полупроводниковая электроника и высокотемпературная сверхпроводимость. Расширилась номенклатура производства радиоизотопов и медицинских препаратов на их основе.

В 1984 году на Общем собрании Академии наук республики П.К.Хабибуллаева избирают академиком и президентом Академии наук республики. Он становится член-корреспондентом Академии наук СССР. В 1985 году Пулата Хабибуллаева избирают председателем Верховного совета республики, депутатом Верховного совета СССР, а в 1988 году председателем президиума Верховного совета Узбекистана, заместителем председателя президиума Верховного совета СССР.

П.К.Хабибуллаев был активно вовлечен в международные контакты. Он возглавлял делегации страны на инаугурации президента Мексики Карлоса Салиноса де Гортарио, посетил Боливию, Уругвай, Перу, Конго, Заир, Турцию. Встречался с такими известными личностями, как президент Никарагуа Даниель Ортега, президент Чехословакии Густав Гусак, президент Индии Рамасвами Венкатараман, король Марокко Хасан Второй, генерал-губернатор Австралии Уильям Хейден, президент Заира Сесе Мабуту, спикер парламента Новой Зеландии Керри Берк, руководством парламента Австралии, Афганистана, Туниса, Турции и многими другими. После обретения независимости Узбекистана П.К.Хабибуллаев избирается председателем комитета по международным делам Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, становится председателем Общества дружбы «Узбекистан-Пакистан». В 1994 году академик Хабибуллаев назначается на должность председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по науке и технике. За двенадцать лет, которые он возглавлял эту структуру, Хабибуллаев сыграл исключительную роль в сохранении и преумножении научно-технического потенциала республики, сотрудничестве Узбекистана в сфере науки и высоких технологий с США, Японией, ФРГ, Великобританией, Кореей и др. Им было подготовлено свыше 200 кандидатов и 40 докторов наук, многие из которых являются учеными с мировым именем и возглавляют крупные научные центры.