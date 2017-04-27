Синоптики: Москвичей ждет замечательная погода в начале мая

Москва, , 14:26 — REGNUM Последние апрельские и первые майские дни порадуют жителей Московского региона по-настоящему замечательной погодой. Об этом 27 апреля сообщил журналистам глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если москвичи не будут роптать по поводу такой дождливой нехолодной погоды, начиная с 29 числа они будут вознаграждены по-настоящему замечательной погодой», — сказал Вильфанд.

По его словам, в субботу, 29 апреля, погода заметно изменится — потеплеет на 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20−22 градусов.

В воскресенье, 30 апреля, потеплеет до 21−23 градусов выше нуля, осадков не будет. Небольшой дождь возможен 1 мая, днем воздух прогреется до 19−24 градусов тепла, 2 мая осадки еще более вероятны, температура воздуха составит плюс 17−22 градуса.

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