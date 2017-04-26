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Синоптики сообщили о погоде в Москве и Подмосковье до конца апреля

Наука

26 апреля столичный регион оказался на пути атмосферного фронта

Москва, 26 апреля 2017, 11:36 — REGNUM  Погода в Москве 26 апреля будет ветреной, ожидается облачность с прояснениями, воздух прогреется до +14 °С, в области — местами до + 17 °C. Начавшиеся дожди будут идти до конца недели, сообщили в метеоцентре «Фобос».

"Сегодня столичный регион окажется на пути атмосферного фронта, который принесет уплотнение облачного покрова, локальные дожди различной интенсивности, порывистый ветер и новые порции тепла», — сообщил синоптики.

Осадков не ожидается в юго-восточной части Московской области, здесь погода будет самой теплой во всем Подмосковье — столбики термометров поднимутся до + 17 °C.

В Москве воздух прогреется до 14 градусов тепла. Ожидается южный и юго-западный ветер с порывами до 5−10 м/с. Атмосферное давление 26 апреля — 744 мм рт. ст.

Как пояснили в «Фобосе», европейская территория России оказалась под влиянием обширного атлантического циклона: в регион идет хорошо прогретый воздух из Причерноморья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 26 апреля потеплеет до +17 градусов

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