Синоптики сообщили о погоде в Москве и Подмосковье до конца апреля
26 апреля столичный регион оказался на пути атмосферного фронта
Москва, 26 апреля 2017, 11:36 — REGNUM Погода в Москве 26 апреля будет ветреной, ожидается облачность с прояснениями, воздух прогреется до +14 °С, в области — местами до + 17 °C. Начавшиеся дожди будут идти до конца недели, сообщили в метеоцентре «Фобос»."Сегодня столичный регион окажется на пути атмосферного фронта, который принесет уплотнение облачного покрова, локальные дожди различной интенсивности, порывистый ветер и новые порции тепла», — сообщил синоптики.
Осадков не ожидается в юго-восточной части Московской области, здесь погода будет самой теплой во всем Подмосковье — столбики термометров поднимутся до + 17 °C.
В Москве воздух прогреется до 14 градусов тепла. Ожидается южный и юго-западный ветер с порывами до 5−10 м/с. Атмосферное давление 26 апреля — 744 мм рт. ст.
Как пояснили в «Фобосе», европейская территория России оказалась под влиянием обширного атлантического циклона: в регион идет хорошо прогретый воздух из Причерноморья.
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