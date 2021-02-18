Бишкек, , 18:41 — REGNUM В 2020 году расходы на содержание мэрии столицы Киргизии составили 860 млн сомов (751 млн рублей), но в 2021 году их хотят увеличить до 1 млрд 22 млн сомов (893 млн рублей), даже несмотря на растущий из-за пандемии коронавируса дефицит городского бюджета.

Из этих денег более 90% уходит на содержание муниципальных чиновников.

Местные жители выступают против наращивания этих трат и требуют сократить аппарат столичной мэрии. Об этом заявил горожанин Марат Акматалиев, выступая на общегородских слушаниях по бюджету Бишкека.

По его словам, городу не нужны пять вице-мэров, один из которых к тому же дублирует функции руководителя аппарата мэрии.

«Каждому из них дают служебную машину, мобильный телефон, секретаршу и помощников. Зачем нам эти расходы?», — возмутился житель киргизской столицы.

Читайте также: Жители столицы Киргизии не хотят оплачивать жилье и премии чиновникам мэрии