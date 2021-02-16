Бишкек, , 21:21 — REGNUM На питание детей в детсадах в столице Киргизии из бюджета выделяется по 30 сомов (26 рублей) в день, а в школах и того меньше — 14 сомов (12 рублей). Об этом стало известно в ходе заседания профильной комиссии городского парламента, передает «24.kg».

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По словам председателя комиссии Казыбека Эргешова, даже с учетом доплат со стороны родителей, этих денег раньше едва хватало на то, чтобы как-то накормить детей.

«Сейчас цены на продукты поднялись в два-три раза. Поставщики просто будут отказываться от участия в тендерах. Или же на эти деньги можно будет только обедом кормить. Ребенок останется без завтрака, полдника или не будет полноценного рациона», — подчеркнул депутат и предложил увеличить финансирование расходов на эти цели.

В свою очередь первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев отметил, что если сейчас городская казна выделяет на питание детей по 340 млн сомов (295 млн рублей) в год, то в случае повышения затрат эта сумма может возрасти до 1 млрд сомов (869 млн рублей).

«Где мы его найдем? Наше предложение — поэтапное увеличение, может, раз в полугодие», — резюмировал заместитель главы столичного муниципалитета.

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