Бишкек, , 14:54 — REGNUM «Прожить на 5600 сомов (5000 рублей) сложно, но можно», — заявил кандидат в премьер-министры Киргизии Улукбек Марипов на заседании республиканского парламента сегодня, 3 февраля.

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Отвечая на вопрос депутатов о том, почему в правительство установило столь маленький прожиточный минимум, он сказал, что «это от безысходности».

При этом единственный претендент на пост главы правительства пообещал пересмотреть этот показатель, но не стал уточнять, когда именно это произойдет.

Депутат Дастан Бекешев возмутился в связи с тем, что правительство Киргизии «занимается только политикой, вместо решения реальных проблем» — таких, как рост цен и отсутствие индексации зарплат.

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