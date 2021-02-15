Ростов-на-Дону, , 16:06 — REGNUM В Ростовской области неблагоприятные погодные условия положительно повлияли на состояние озимых культур. На донских полях благодаря мощному снегопаду взошло 85% посевов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

«В 2020 году в период осеннего сева метеоусловия были неудовлетворительными для формирования всходов озимых культур из-за отсутствия эффективных осадков и запасов влаги. Обследование посевов озимых перед уходом в зиму показало, что взошло всего 64%. В январе выпало 75 мм осадков, что составило 129% от нормы. И в настоящее время ситуация положительно изменилась. Выпавшие осадки пополнили запасы продуктивной влаги в нижележащих слоях почвы, а снежный покров защищает посевы от низких температур», — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

В осеннюю посевную кампанию 2020 года селяне засеяли почти 2,85 млн гектаров озимых культур, в том числе пшеницей — 2,79 млн гектаров. Состояние посевов труженики донского села оценят после возобновления вегетации растений. Изменения могут произойти в течение февраля и марта.

Читайте развитие сюжета: Обильный снегопад не навредил посевам озимых культур в Подмосковье