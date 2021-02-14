Москва, , 17:15 — REGNUM Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что для гарантированного дохода необходимо вкладывать в облигации федерального займа для населения.

«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н», — сказал он в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Министр также добавил, что сейчас в России наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Российской экономической школы Алексей Горяев заявил, что прежде чем выходить на фондовый рынок, гражданам РФ следует учесть все риски, с которыми связана такая деятельность, и разобраться в тех инструментах, в которые они вкладывают свои сбережения.

К сожалению, как отметил Горяев, многие люди не понимают суть рисков, которые присущи любым видам инвестиций, и надеются постоянно зарабатывать высокий доход, не неся потери.

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