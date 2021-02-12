Москва, , 11:53 — REGNUM В настоящее время на российском финансовом рынке высока доля так называемого неквалифицированного инвестирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян. Так он прокомментировал данные Минфина РФ о том, что объем вложений на финансовом рынке РФ достиг 10 трлн рублей и что «этот вопрос надо серьезно отрегулировать».

Как заметил Джагитян, обеспокоенность финансовых властей РФ понятна, так как в настоящее время на финансовом рынке высока доля так называемого неквалифицированного инвестирования. Поэтому объективные риски, присущие этому рынку, обостряются еще и из-за того, что начинающие инвесторы — физические лица не понимают особенностей инвестиционного процесса.

«Скорее всего, потребуется четко определить понятие «квалифицированный инвестор». Это необходимо сделать как можно скорее, так как доступ всех и вся на рынок ценных бумаг в США в начале XX века стал одним из главных факторов Великой депрессии 1929−1933 гг., после чего инвестиционные процессы стали регулироваться Законом США о ценных бумагах 1933 года», — сказал экономист.

При этом он уточнил, что резкий рост инвестиций на фондовом рынке России зависит не только от низких ставок по банковским депозитам.

«Свою роль играют и свободное время, появившееся у физических лиц в период пандемии коронавируса, и привлекательность индивидуальных инвестиционных счетов, — сказал Джагитян. — Вполне вероятно, что инвестиционная активность населения продолжится и в ближайшее время. Доля инвестиций населения на российском финансовом рынке около 10% ВВП, в то время как в США превышает ВВП в 3,5 раза. С точки зрения экономического содержания, инвестиции в ценные бумаги — это непосредственные вложения в экономику с немедленным эффектом».

При этом, как подчеркнула экономист, ускорение оборачиваемости денежных средств оказывает позитивное влияние на производственный цикл и расширение рынка, что в итоге способствует росту ВВП.

«С другой стороны, операции с ценными бумагами повышают имидж и узнаваемость компаний на рынках, в том числе и за рубежом, поскольку растущий спрос на акции и облигации оказывает непосредственное влияние на повышение рыночной капитализации компаний, а вместе с этим и рост их конкурентных преимуществ», — подытожил Джагитян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что повышение интереса жителей РФ к фондовым рынкам закономерно, так как проценты по банковским вкладам достигли исторического минимума и теперь в крупном банке сложно найти вклады под 4% и более.

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