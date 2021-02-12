Бишкек, , 15:07 — REGNUM Работающие в Киргизии горнорудные компании обеспокоены принятым в начале февраля указом президента «О реформировании горнодобывающей отрасли». Об этом заявили члены комитета Международного делового совета.

В этом указе говорится, что разработкой местных месторождений теперь смогут заниматься только госкомпании.

Исключение при этом составят только те предприятия, которые на момент принятия Горного кодекса Киргизии уже имели лицензию и разрабатывали участки недр общегосударственного значения.

Участники встречи акцентировали внимание на том, что некоторые иностранные инвесторы, которые вели переговоры ранее, теперь приостановили их, потому что не готовы идти на такие требования киргизских властей.

«Это касается не только компаний общегосударственного значения, но и других, потому что для других в указе тоже предусмотрена определенная госдоля», — пояснили члены МДС.

Также они отметили, что новость об изменении условий работы горнорудных компаний в Киргизии вышла во многих зарубежных СМИ в контексте, что власти республики теперь выступают против участия иностранных компаний в горнодобывающей отрасли.

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