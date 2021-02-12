Минск, , 12:02 — REGNUM В Белоруссии создан глобальный план развития инфраструктуры республики, для финансирования которого потребуется более 28 миллиардов белорусских рублей ($10,9 млрд). Об этом 12 февраля заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании.

«Для содействия развертыванию инвестиционного цикла формируется комплексный документ — национальный инфраструктурный план Беларуси. Впервые мы собрали в один кулак всю потребность в инфраструктуре на пятилетие», — сказал он.

При этом Головченко подчеркнул, что данный план содержит конкретные действия и больше в данном вопросе «никакого хаоса и разобщенности» быть не должно.

Также премьер-министр Белоруссии рассказал, что в указанный план включено около тысячи объектов с объемом финансирования свыше 28 миллиардов белорусских рублей (10,9 миллиарда долларов). Вместе с тем он добавил, что источники финансирования социальных объектов уже определены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские бизнесмены должны начать работать на государство, в противном случае им «не будет спуску».