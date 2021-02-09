Нижний Новгород, , 18:31 — REGNUM Государственная жилищная инспекция Нижегородской области оштрафовала домоуправляющие компании почти на 2 млн рублей за некачественную уборку придомовых территорий и кровель многоквартирных домов.

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Всего с начала зимы региональная жилинспекция проверила качество уборки снега с крыш 5260 многоэтажек и 3135 придомовых территорий, а также рассмотрела 643 обращения от граждан по вопросу очистки дворов и кровель

При этом выявлено свыше 700 нарушений, по которым в отношении ДУКов возбуждено 90 административных дел и выписано 184 предостережения домоуправлениям и товариществам собственников жилья.