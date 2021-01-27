Нью-Йорк, США, , 11:47 — REGNUM Коллективный иск на британско-шведскую компанию AstraZeneca, занимающуюся производством вакцины от COVID-19, за сокрытие данных, в результате чего произошло падение ее акций, подали инвесторы из США. Об этом 27 января сообщает юридическая компания Robbins Geller Rudman & Dowd LLP.

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"Из иска следует, что ответчики исказили факты, касающиеся текущих клинических испытаний компании AZD1222, и скрыли проблемы, возникшие в ходе испытаний, включая ошибку дозирования, которая была обнаружена компанией на раннем этапе, но не раскрыта инвесторам», — говорится в пресс-релизе юридической компании.

Также указывается, что в результате этого в СМИ появились сообщения негативного характера, раскрывавшие недостатки клинических исследований AstraZeneca для AZD1222.

«Цена ADS AstraZeneca упала до $52,60 к закрытию рынка 25 ноября 2020 года, что на 5% ниже, чем за три торговых дня», — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, утверждается, что производителю вакцины было известно о проблемах и ошибках в клинических исследования препарата, однако, по мнению истцов, эта информация сознательно утаивалась от инвесторов для искусственного завышения цен на акции.

При этом данный иск подан 26 января в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка от системы пенсионного обеспечения служащих округа Монро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания AstraZeneca более чем вдвое сократит поставки вакцины от коронавируса по контракту с Евросоюзом в первом квартале 2021 года.