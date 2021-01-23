Брюссель, , 00:30 — REGNUM Компания AstraZeneca более чем вдвое сократит поставки вакцины от коронавируса по контракту с Евросоюзом в первом квартале 2021 года. Об этом она уведомила Еврокомиссию, написала 22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на своей странице в Twitter.

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"Еврокомиссия и страны-члены выразили глубокое недовольство этим фактом, подчеркнув необходимость точного выполнения графика поставок, поскольку на его основании государства должны выполнять свои планы вакцинации», — написала она.

В свою очередь, агентство Reuters сообщило, что контракт с AstraZeneca предусматривает поставку в Евросоюз до конца марта 80 млн доз вакцины. По информации источников, компания сможет поставить только 31 млн доз в первом квартале, и не даёт никаких гарантий, что что сможет компенсировать недостаток по контракту во втором квартале.

Добавим, вакцина британско-шведской компании ещё не прошла процедуру сертификации в ЕС. Ожидается, что она завершится к февралю 2021 года.

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