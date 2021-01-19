Москва, , 10:26 — REGNUM Иск российской компании Газпром о том, чтобы взыскать с «Молдовагаза» $246,4 млн задолженности за поставленный газ, удовлетворил в полном объеме Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России. Об этом 19 января говорится в меморандуме к новому выпуску бондов Газпрома.

При этом уточняется, что данное решение было вынесено 17 сентября минувшего года. В то же время, известно, что данная задолженность образовалась за газ, поставленный Молдавии в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что бонды на общую сумму до €6 млрд может разместить Газпром в 2021 году.