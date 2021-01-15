Москва, , 11:37 — REGNUM Бонды на общую сумму до €6 млрд может разместить «Газпром» в 2021 году. Эту сумму согласовал совет директоров компании, говорится в сообщении холдинга.

Бонды могут быть размещены в европейской валюте или в иной валюте в эквиваленте. Также возможны один или несколько траншей. Срок обращения каждого из займов должен быть не менее трех лет.

Ранее зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов в интервью корпоративному изданию заявил, что программа внешних заимствований компании на 2021 год предусмотрена в размере более 510 млрд рублей.

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