Москва, , 13:30 — REGNUM Политику Джо Байдена ассоциируют с минимизацией конфронтаций, что должно снять с повестки дня торговые войны. Это в свою очередь поможет развивающимся странам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«Другой вопрос взаимодействие с РФ. Россия стоит в списке развивающихся стран особняком.

США, а в частности команда Байдена, считает Росию страной с агрессивной риторикой и действиями, что в свою очередь вынуждает США как-то ограничивать агрессивность.

Поэтому не считаю, что США после таких заявлений ничего не предпримет. Возможно, санкции будут более мягкими, чтоб сохранить лицо.

Их действие будет ощущаться на коротком горизонте. В любом случае конструктивизм не стоит ждать сразу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Bank of America считает, что победа Джо Байдена на выборах президента США может повлечь за собой снижение геополитических рисков для России.

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