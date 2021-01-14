Москва, 14 января 2021, 13:30 — REGNUM Политику Джо Байдена ассоциируют с минимизацией конфронтаций, что должно снять с повестки дня торговые войны. Это в свою очередь поможет развивающимся странам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.
Как сообщало ИА REGNUM, Bank of America считает, что победа Джо Байдена на выборах президента США может повлечь за собой снижение геополитических рисков для России.
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