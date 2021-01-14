Москва, , 12:25 — REGNUM С мнением финансистов из Bank of America можно согласиться. При новой администрации отношения с США будут более прагматичными. Разум будет преобладать над эмоциями, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Не думаю, что будут санкции в отношении ОФЗ. Американцы будут покупать российскую нефть и нефтепродукты.

Американские фонды будут инвестировать в акции российских компаний на Московской бирже. Экономический здравый смысл победит политическую неадекватность.

К тому же у США есть и другая головная боль в плане геополитики — Китай, Иран, Турция. Особо следует выделить сложные и напряженные отношения Израиля и Ирана. Снятие санкций с Ирана очень спорный и рискованный шаг для Вашингтона.

Есть и еще один очень важный момент — денежная накачка ФРС должна поднять цены на нефть до $60−70 за баррель Brent, что сделает российский бюджет профицитным.

Таким образом, на Московской бирже долларовый индекс РТС достигнет 2000 пунктов, а доллар снизится до диапазона 65−67 руб.

Джо Байден для России однозначно лучше, чем эпатажный и манипулирующий рынками через свой Twitter Дональд Трамп», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Bank of America назвал плюсы для России в отношениях с США при Джо Байдене.

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