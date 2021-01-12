Москва, , 14:23 — REGNUM Основное, что следует учитывать — дополнения, касающиеся дополнительной индексации пенсий и вносимые отдельными фракциями депутатов, никак не являются гарантией принятия соответствующих законов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Вносить можно все, что угодно. Принято будет только то, что «вписывается» в уже сформированный бюджет. Если перейти к сути вопроса, то индексация пенсий однозначно нужна.

И не на величину официально озвучиваемой Росстатом инфляции (которая по итогам года достигла всего 4,9%), а как минимум на величину наблюдаемой инфляции, которая примерно в 2,5 выше.

Это и понятно — просто нужно сходить в магазин и посмотреть, насколько выросли в цене продукты первой необходимости.

Более того, учитывая, что динамика индекса потребительских цен в России в течение года претерпевает существенные изменения, было бы логичным индексировать и пенсии, и социальные выплаты не раз в год, а хотя бы вдвое чаще.

В противном случае, российские пенсионеры и наиболее нуждающиеся в помощи слои населения опять окажутся в числе самых пострадавших от нововведений», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января 2020 года в Государственную думу РФ внесён проект закона об индексации пенсий чаще раза в год

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