Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект об индексации пенсий в России разработали и внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

Авторы предлагают провести дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

В случае принятия закона социальные пенсии будут расти ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год (в соответствии с действующим порядком) и дополнительно с 1 июля, в случае если темп роста цен на товары и услуги (инфляция) за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за аналогичный период, рассказал один из авторов инициативы депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

Повышение коснется и страховых пенсий: с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента и с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.

Повысится и фиксированная выплата к страховой пенсии — с 1 февраля. Одновременно, согласно документу, правительство получает право принять решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.

Законопроект вносится в рамках реализации новых положений Конституции, отмечают авторы. Новой редакцией Конституции РФ гарантируется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.