Москва, , 13:41 — REGNUM Нормы трудового права на территории РФ распространяются на трудовые отношения как с отечественными работниками, так и с работниками — иностранными гражданами. Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«В соответствии с Конституцией РФ иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Трудовой кодекс закрепляет запрет на дискриминацию, говоря, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, не связанных с деловыми качествами работника.

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

Также и работодатель вправе принять на работу любого работника, исходя из личностных и определенных умственных характеристик.

В настоящее время, закон не содержит запретов на трудоустройство иностранных работников при строительстве объектов на Дальнем Востоке.

Считаю, что это определённая конкуренция и выбор лучшего работника из всех желающих трудоустроится. В противном случае, необходимо вносить изменения в действующее законодательство», — высказал своё мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев предложил взимать плату с компаний за иностранных работников.

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