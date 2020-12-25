Москва, , 09:40 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев выступил с инициативой: ввести акциз для компаний, которые на новых проектах на Дальнем Востоке и в Арктике трудоустраивают иностранцев. По его мнению, работу и достойную зарплату должны в первую очередь получать россияне.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В отношении будущих проектов сделать так, чтобы [компании] потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причём так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих», — цитирует Трутнева РБК.

Полпред президента выразил беспокойство, что большое количество иностранцев работает, особенно на стройках Дальнего Востока.

«Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Всё хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего гражданам нашей страны», — аргументировал Юрий Трутнев.

Если введение акцизного сбора одобрят премьер Михаил Мишустин и президент Владимир Путин, то он не затронет уже действующие проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, действие мер по урегулированию положения иностранцев и лиц без гражданства в России, которые были приняты из-за пандемии коронавируса, продлил до 15 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин.