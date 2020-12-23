Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 23 декабря 2020, 12:00 — REGNUM Арбитражный суд Хабаровского края прекратил производство по иску Центробанка РФ о признании кредитного потребительского кооператива «ДВ Инвест» банкротом. К моменту рассмотрения иска выяснилось, что юрлицо прекратило своё существование, передаёт ИА REGNUM.
Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления ЦБ РФ ещё в октябре 2020 года обратилось к «ДВ Инвесту» из Комсомольска-на-Амуре с банкротным иском, рекомендовав выбрать арбитражного управляющего из «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».
К моменту рассмотрения вопроса по существу выяснилось, что «в отношении КПК «ДВ Инвест»
Для справки: кооператив был создан в феврале 2018 года, но данные об учредителях в реестре отсутствовали. Председателем правления числился Юрий Рахмангулов, но именно по его персоналии была внесена отметка о недостоверности. Кооператив-невидимка, о котором был известен только адрес в офисном, вероятно, арендуемом помещении, прекратил своё существование.