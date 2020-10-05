Хабаровск, , 03:45 — REGNUM Иск о несостоятельности подан к кредитному потребительскому кооперативу «ДВ Инвест», который базируется в Хабаровском крае. Истцом выступает Центральный банк РФ в лице отделения по Хабаровскому краю. Претензии арбитраж Хабаровского края пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к кооперативу, который отработал всего два года, подано 2 октября 2020 года. Третьими лицами в дело приглашены налоговые органы, Росреестр. В качестве управляющего предлагается член ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

По данным ЕГРЮЛ, кооператив создан в Комсомольске-на-Амуре в феврале 2018 года. При этом данные об учредителях отсутствуют, а относительно председателя правления — Юрия Рахмангулова имеется отметка о недостоверности.

«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)», — отмечено в выписке.

Запись о недостоверности сделана 13 июля 2020 года. В ЕГРЮЛ относительно Рахмангулова также есть запись о ликвидации ИП в октябре 2019 году «в связи со смертью».

В 2019 году кооператив пытался обжаловать штраф в размере 250 тыс. рублей, наложенный регулятором за нарушения, которые были допущены при подаче отчёта.