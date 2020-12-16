Минск, , 23:24 — REGNUM По итогам января-ноября объём ВВП Белоруссии в текущих ценах 133,9 млрд белорусских рублей ($51,5 млрд), что в сопоставимых ценах на 0,9% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Об этом 16 декабря проинформировал Национальный статистический комитет республики.

«Индекс-дефлятор ВВП в январе — ноябре 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112%», — сказано в официальном сообщении.

Белстат проинформировал также, что в январе — ноябре объём промышленного производства в текущих ценах составил в сопоставимых ценах 99,3% к уровню января — ноября 2019 года, а производство продукции сельского хозяйства выросло на 4,9%.

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Напомним, согласно утверждённому Александром Лукашенко прогнозу ВВП Белоруссии в 2020 году должен вырасти на 2,8%. При этом и он, и правительство признают, что официально не отменённый прогноз по итогам года выполнить не удастся.