Париж, 16 декабря 2020, 23:10 — REGNUM Финансовая корпорация MSCI не ожидает от команды избранного президента США Джо Байдена скорой отмены санкционного давления против Китая и китайских компаний, 16 декабря сообщает агентство Reuters.
Следите за развитием событий в трансляции: «Ожидаемый итог: выборщики отдали голоса Джо Байдену — все новости»
Глава парижского офиса MSCI Себастьян Либлих выразил уверенность, что изменение политики в отношении Китая «не является высоким приоритетом для администрации Байдена».
MSCI ранее удалила ряд китайских компаний из своих глобальных индексов после того, как администрация президента США Дональда Трампа запретила владение их акциями американским инвесторам.
Читайте также: Китай обвинил США в злонамеренной политизации экономических вопросов