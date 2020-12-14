Пекин, , 20:22 — REGNUM Китай обвинил США в политизации экономических и торговых вопросов под предлогом «расширенных» концепций национальной безопасности, с помощью которых осуществляется дискриминация иностранных предприятий, и предложил прекратить эту политику, названную «ошибочной». Об этом 14 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Заявление сделано в связи с прозвучавшим на прошлой неделе обещанием американской компании Nasdaq удалить из поддерживаемых ею индексов акции четырех китайских корпораций. Меры приняты в рамках решения правительства США ограничить в стране покупку этих ценных бумаг. Как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР, американские меры не повлияют на инвестиционную привлекательность этих компаний, но вопрос заключается в самой практике подобного протекционизма, ущемляющего свободу мировой торговли по политическим мотивам.