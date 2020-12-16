Москва, , 19:32 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в ноябре 2020 года выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 2,4%. Такую предварительную оценку приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с января по ноябрь текущего года цены промпроизводителей выросли на 2,1%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — снизились на 3,5%.

По данным Росстата, в ноябре в добыче полезных ископаемых выросли цены для внутреннего рынка на необработанные природные алмазы — на 29,8%, природный графит — на 12,3%, руды и концентраты прочих цветных металлов — на 8,3%, необогащённую железную руду — на 5,5%.

В обрабатывающих производствах отмечен существенный рост цен в металлургии. Так, стальные фитинги для труб подорожали на 38,8%, необработанный титан — на 10,2%, необработанный цинк — на 8,9%, промежуточные продукты металлургии никеля — на 7,8%, ферромолибден — на 6,5%, трубы и профили из чугуна — на 5,2%.

Зафикисирован также рост цен на отдельные виды нефтепродуктов. В частности, сжиженные пропан и бутан стали дороже на 10,2%, прочие тяжёлые дистилляты, не включенные в другие группировки, — на 10,1%, газообразные углеводороды, кроме природного газа — на 8,0%, стабильный газовый конденсат — на 7,2%, кокс и полукокс из каменного угля — на 7%.

Напомним, в октябре цены производителей промышленных товаров в России выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 0,7%.