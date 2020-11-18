Москва, , 20:46 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в октябре 2020 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 0,7%. Такую предварительную оценку приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с января по октябрь текущего года цены промпроизводителей выросли на 1,1%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — снизились на 4,1%.

По данным Росстата, в октябре в добыче полезных ископаемых цены на графит при поставках на внутренний рынок снизились на 11%, ангидрит — на 7%, асбест — на 5,9%, нестабильный газовый конденсат — на 5,8%.

В то же время цены на железорудные (окисленные) окатыши выросли на 13,1%, серебряные руды — на 12,9%, железорудный доменный агломерат и апатитовый концентрат — на 12,7%, вольфрамовые концентраты — на 12%.

В обрабатывающих производствах отмечен существенный рост цен в металлургии. Так, услугипо производству изделий из драгоценных металлов стали дороже на 14,9%, цинковая проволока, профили, плиты, листы и фольга подорожали на 14,2%, ферромолибден — на 12,4%, стальные сварные трубы некруглого сечения — на 11,8%, передельный чугун в первичных формах и стальные фитинги для труб — на 10,6%, медные профили — на 10,2%.

В производстве пищевых продуктов выросли цены на овощные и овощефруктовые соки для детского питания — на 55,9%, мороженую рыбу — на 21,7%, белый свекловичный сахар — на 17,2%, топлёные растительно-сливочные и растительно-жировые смеси — на 17%, крахмальную патоку и пищевые субпродукты крупного рогатого скота — на 13,2%, подсолнечное масло и его нерафинированные фракции — на 12,7%, соевое масло и его нерафинированные фракции — на 12,6%, кетчуп и прочие томатные соусы — на 11,3%.