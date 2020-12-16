Амурск, Хабаровский край, , 11:25 — REGNUM Амурский судостроительный завод в Хабаровском крае построит шесть корветов для Тихоокеанского флота — новый контракт с предприятием заключило Минобороны РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Подписанный контракт обеспечит завод работой и позволит создать новые рабочие места.

«Завод имеет успешный опыт строительства боевых кораблей такого класса. Три корвета уже фактически готовы, продолжается строительство четвёртого. Еще одна серия кораблей — это хорошее подспорье для загрузки предприятия, а значит, и стабильная занятость до 2028 года. Потребуется привлечение новых высококвалифицированных кадров — не менее 150 человек на первом этапе», — уточнили в правительстве.

По условиям контракта Тихоокеанский флот с 2024 по 2028 годы получит два корвета проекта 20 380 и четыре корвета проекта 20 385. На данный момент по ряду технических характеристик и составу вооружения эти суда не имеют аналогов в мире и имеют большой потенциал по модернизации.

Корветы позволят повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, а также защиты военно-морских баз.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Японии Нобуо Киси представит правительству план строительства двух новейших кораблей с американской системой ПРО Aegis, от наземного размещения которых Япония отказалась.