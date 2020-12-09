Токио, , 07:52 — REGNUM Министр обороны Японии Нобуо Киси на следующей неделе представит правительству план строительства двух новейших кораблей с американской системой ПРО Aegis, от наземного размещения которых Япония отказалась. Об этом 9 декабря сообщает телеканал NHK.

Об этом Киси заявил в ходе совместного заседания комитетов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по безопасности и обороне. Главой военного ведомства также был поставлен вопрос о необходимости модернизировать противокорабельные ракеты, уже имеющиеся на вооружении у национальных Сил самообороны.

По данным телеканала, план строительства новых кораблей с системами Aegis может быть одобрен правительством Японии до конца следующей недели.

Напомним, что до настоящего времени минобороны Японии изучало лишь два варианта океанского размещения радаров и ракетных установок ПРО Aegis — строительство новых кораблей ВМС Японии или использование специально построенных для этих целей коммерческих судов.

Как сообщало ИА REGNUM, в закрытом докладе частной компании для оборонного ведомства Японии отмечается техническая возможность размещения на море радаров, входящих в комплекс ПРО Aegis Ashore, от размещения которых на суше Япония ранее отказалась.

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