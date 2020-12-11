Бандар-Лампунг, Индонезия, , 16:02 — REGNUM Стоимость экспорта сельскохозяйственных товаров в индонезийской провинции Лампунг увеличилась на 6,7% в декабре 2020 года, достигнув 9,5 трлн рупий ($128 млрд), сообщает Antara.

Известно, что провинция Лампунг экспортирует кофе, перец, гвоздику, кокосовое молоко и пальмовое масло.

Покупателями кофе и перца являются как минимум десять стран, а именно Малайзия, Россия, Индия, Грузия, Италия, Марокко, Сингапур, Канада и Гонконг.

Провинция Лампунг является крупнейшим поставщиком кофе в Индонезии со средним объемом производства кофе от 100 до 200 тысяч тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 6310 новых случаев заражения коронавирусом.

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