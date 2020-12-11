Джакарта, , 12:57 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 6310 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По состоянию на 11 декабря 2020 года на территории Индонезии выявили 605 240 носителей SARS-CoV-2 и 18 511 случаев смерти.

Известно, что за сутки в Индонезии от коронавируса скончались 175 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судья Верховного суда Индонезии Дуду Дусвара скончался от коронавиурса.

Читайте ранее в этом сюжете: Судья Верховного суда Индонезии скончался от коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Индонезии коронавирус обнаружили у 47 прихожан одной церкви