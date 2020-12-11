Джакарта, 11 декабря 2020, 12:57 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 6310 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.
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По состоянию на 11 декабря 2020 года на территории Индонезии выявили 605 240 носителей SARS-CoV-2 и 18 511 случаев смерти.
Известно, что за сутки в Индонезии от коронавируса скончались 175 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, судья Верховного суда Индонезии Дуду Дусвара скончался от коронавиурса.
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