Пенза, , 12:02 — REGNUM В Заметчинском районе Пензенской области возвели площадку для эвакуации больных с помощью вертолета. Объект построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

От районной больницы она расположена в пяти километрах. Вертолетная площадка размером 20 на 20 метров узнаваема в любое время суток. На покрытие светоотражающей белой краской нанесена опознавательная маркировка — буква Н. Благодаря санавиации транспортировка тяжелых больных сократилась до двух часов, ранее госпитализация занимала 5−6 часов.

Всего на развитие санавиации в Пензенской области предусмотрено 15 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области более 20 медицинских сотрудников прошли специальную подготовку по оказанию помощи в условиях полета. С помощью вертолета больных будут транспортировать не только в Москву, но и в другие города. Доставка пациентов воздушным транспортом сократит время ожидания высококвалифицированной помощи в несколько раз.

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