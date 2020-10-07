Пенза, , 10:04 — REGNUM В аэропорту Пензы состоялась транспортировка первого пациента медбригадой пензенской санавиацией. В лечебное учреждение Москвы 6 октября на вертолете доставили ребенка, сообщает пресс-служба облминздрава.

Санавиация в регионе действует с 2020 года. Более 20 медицинских сотрудников прошли специальную подготовку по оказанию помощи в условиях полета. С помощью вертолета больных будут транспортировать не только в Москву, но и в другие города. Доставка пациентов воздушным транспортом сократит время ожидания высококвалифицированной помощи в несколько раз.

Из федерального бюджета на организацию санавиации в Пензенской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» выделено 11 млн рублей и еще 4 млн рублей — из регионального.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области транспортировку больных в федеральные центры начали с 1 июля с использованием санитарной авиации. Эвакуацию осуществляют воздушными судами, оснащенными медицинским оборудованием. Ранее в области санавиацию для оказания экстренной медицинской помощи не использовали. Транспортировка осуществлялась с использованием наземного транспорта.

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