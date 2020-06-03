Пенза, , 16:25 — REGNUM В Пензенской области транспортировку больных в федеральные центры с 1 июля начнут с использованием санитарной авиации. Эвакуацию будут осуществлять воздушными судами, оснащенными медицинским оборудованием, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее в области санавиацию для оказания экстренной медицинской помощи не использовали. Транспортировка осуществлялась с использованием наземного транспорта. Ежегодно в федеральные медучреждения переводили порядка 200 пациентов. Воздушные суда позволят сократить перевод больных до нескольких часов.

В Пензенской области в текущем году запланировано строительство вертолетной площадки для медицинской эвакуации пациентов, которую расположат на территории Земетчинской районной больницы. Площадку для санавиации возведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели из регионального бюджета предусмотрено 2,6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году число вылетов вертолетов санавиации планируют увеличить в Татарии до 160. В 2019 году было совершено 150 вылетов на эвакуацию пациентов.

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