Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Для того, чтобы восстановить объемы производства, которые были до начала пандемии коронавирусной инфекции, мировой экономике потребуется два-три года. Об этом заявил в ходе интернет-семинара, организованного газетой The Wall Street Journal, заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

Он пояснил, что многие развивающиеся страны медленно и неравномерно преодолевают вызванный коронавирусом спад. При этом в государствах с развитой экономикой процесс восстановления проходит быстрее, чем прогнозировалось.

«Китай находится в процессе восстановления, и это помогает его соседям, поэтому в Юго-Восточной Азии наблюдается более активное восстановление, которое распространяется и на Японию, — добавил Мэлпас. — Для других развивающихся стран наиболее важной переменной являются страны с развитой экономикой, потому что часто именно там находятся их рынки».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт заявила, что полное восстановление мировой экономики после вызванного пандемией коронавируса кризиса займет пять лет. Она уточнила, что спад, спровоцированный пандемией коронавируса, будет наблюдаться в некоторых странах дольше, чем в других, и это усугубит неравенство.

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