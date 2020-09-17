Мадрид, , 13:12 — REGNUM Восстановление мировой экономики после вызванного пандемией коронавируса кризиса займет пять лет. Об этом заявила главный экономист Всемирного банка Кармен, передает Reuters.

«Полное восстановление экономики займет целых пять лет», — сообщила Рейнхарт в ходе выступления по видеосвязи на форуме «Тенденции-2021» в Мадриде.

Она уточнила, что спад, спровоцированный пандемией коронавируса, будет наблюдаться в некоторых странах дольше, чем в других, и это усугубит неравенство.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Центробанка России, давление на экономику страны в перспективе до 2023 года могут оказать повторная волна эпидемии коронавируса, усиление торговых противоречий и геополитической напряженности.

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