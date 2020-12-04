Минск, , 12:28 — REGNUM В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо более активно постепенно возобновлять сообщение между странами, замедлившееся из-за пандемии коронавируса. Об этом 4 декабря заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, проходившего в режиме видеоконференции.

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Как напомнил глава белорусского правительства, для снижения риска распространения коронавирусной инфекции участвующим в ЕАЭС государствам пришлось пойти на жесткие меры в отношении ограничения перемещения пассажиров между странами союза.

«Учитывая полученный опыт по сдерживанию инфекции, рассчитываю на более активный диалог между нашими министерствами здравоохранения, транспорта по постепенному возобновлению сообщения для облегчения деловых контактов и трудовой миграции», — заявил Головченко.

При этом он отметил, что товаропоток в ЕАЭС в условиях пандемии сохранился и это обеспечило «функционирование межгосударственных торговых отношений», а также были сохранены «цепочки товаров и услуг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свою благодарность России за оказанную помощь Армении в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции выразил премьер-министр данной страны Никол Пашинян.