Ереван, , 11:14 — REGNUM Свою благодарность России за оказанную помощь Армении в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции выразил премьер-министр данной страны Никол Пашинян. Он заявил об этом 4 декабря на межправсовете Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который проходил в режиме видеоконференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

«Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана РФ в борьбе против пандемии», — сказал глава армянского правительства.

Также Пашинян поблагодарил РФ за помощь в преодолении всех трудностей, с которыми Армения столкнулась в течение последнего года и заявил, что необходимо сформировать общих рынки нефти, нефтепродуктов и газа в рамках ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Армении выявлено в общей сложности свыше 138 тыс. носителей коронавируса.