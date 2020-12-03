Женева, Швейцария, , 16:27 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет онлайн-саммит по безопасной работе образовательных учреждений в условиях эпидемии коронавируса, 3 декабря сообщает пресс-центр ВОЗ.

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Согласно сообщению, ВОЗ на следующей неделе проведет встречу с министрами здравоохранения 53 государств-членов организации, чтобы рассмотреть вопрос о защите школ от COVID-19.

«Чтобы снизить передачу в школах, необходимо снизить передачу в сообществах» , — сообщила старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд на брифинге в Копенгагене.

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