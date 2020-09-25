Москва, , 08:29 — REGNUM Отстающие ученики просто перестанут получать знания в условиях дистанционного обучения, расслоение между «отличниками» и «троечниками» усилится. Такие выводы по результатам опроса родителей сделали в Центре компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University на базе НИТУ «МИСиС».

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Большинство опрошенных родителей — 72% — полагают, что удалённое обучение хуже классического, так как дети часто отвлекаются. У учителей нет возможности контролировать их, в результате усваивают информацию только дисциплинированные дети.

«Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми», — приводит слова директора EdCrunch University Нурлана Киясова РБК.

По его словам, отстающие ученики просто перестанут получать знания, ведь удалённое обучение зачастую сводится к отправке детям номера нужного параграфа.

Самыми серьёзными недостатками дистанционного обучения родители назвали низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкую цифровую грамотность педагогов (20%). На низкую мотивацию учащихся указали 10% опрошенных, а на недостаточное качество цифрового контента — ещё 7%.

В опросе, который проходил в городах с миллионным населением, приняли участие 15 тыс. родителей детей-школьников.

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