Москва, 25 сентября 2020, 08:29 — REGNUM Отстающие ученики просто перестанут получать знания в условиях дистанционного обучения, расслоение между «отличниками» и «троечниками» усилится. Такие выводы по результатам опроса родителей сделали в Центре компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University на базе НИТУ «МИСиС».
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Большинство опрошенных родителей — 72% — полагают, что удалённое обучение хуже классического, так как дети часто отвлекаются. У учителей нет возможности контролировать их, в результате усваивают информацию только дисциплинированные дети.
«Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми», — приводит слова директора EdCrunch University Нурлана Киясова РБК.
По его словам, отстающие ученики просто перестанут получать знания, ведь удалённое обучение зачастую сводится к отправке детям номера нужного параграфа.
Самыми серьёзными недостатками дистанционного обучения родители назвали низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкую цифровую грамотность педагогов (20%). На низкую мотивацию учащихся указали 10% опрошенных, а на недостаточное качество цифрового контента — ещё 7%.
В опросе, который проходил в городах с миллионным населением, приняли участие 15 тыс. родителей детей-школьников.
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