Москва, , 13:59 — REGNUM Инициатива Центробанка России своевременна. До сих пор система противодействия незаконным финансовым операциям в стране действовала достаточно эффективно, но с «перегибами», заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«По некоторым данным, каждый пятый предприниматель сталкивался с блокировкой счетов, из них только порядка 10% были реально уличены в нарушении российского законодательства.

В этих сбоях нет злого умысла кредитных организаций: в большинстве случаев ошибки были вызваны размытостью формулировок в «антиотмывочном» законе № 115-ФЗ.

Неясности вели к субъективной трактовке положений документа и превентивным ограничительным мерам банков по отношению к клиентам. Кредитные учреждения страховались от обвинений в недостаточной бдительности, а предприниматели несли невосполнимые убытки.

Новая структура контроля предполагает вертикальное взаимодействие Банка России с кредитными организациями и, несомненно, облегчит работу банков и упростит процедуру оценки банковской клиентуры.

В будущем новая система должна свести к минимуму ошибки в оценке характера деятельности клиентов, исключая необоснованные остановки транзакций, что особенно актуально в нынешних условиях.

Подавляющее большинство предпринимателей смогут спокойно работать, не опасаясь придирок со стороны обслуживающих их кредитных организаций. Конечно, потребуется внесение изменений в закон «О Центральном Банке» и 115-ФЗ.

Предлагаемая Банком России единая система контроля и группировки клиентов по степени их благонадежности, упростит работу банков и предпринимателей, повысив эффективность мер по противодействию незаконным операциям», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России намерен подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, для этого регулятор разработал соответствующие поправки к антиотмывочному законодательству.

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