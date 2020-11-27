Москва, , 10:31 — REGNUM Банк России намерен подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, для этого регулятор разработал соответствующие поправки антиотмывочное законодательство. Об этом сообщает 27 ноября РБК со ссылкой на документ и источники на финансовом рынке.

Регулятор рассчитывает запустить в конце 2021 года — начале 2022 года платформу «Знай своего клиента» (ЗСК или KYC) для оценки кредитными организациями благонадежности российских компаний. Компании будут распределять по трём зонам — красной, жёлтой и зелёной — с точки зрения риска сомнительных операций. ЦБ собирается активно участвовать в этом процессе.

Представитель регулятора пояснил, что поправки позволят снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый бизнес. Дублирующих запросов одной и той же информации от разных банков станет меньше.

Сведения о сомнительных операциях будут поступать от банков в ЦБ и Росфинмониторинг, после чего клиентов распределят по группам риска. Банки тоже будут оценивать клиентов, они смогут направлять регулятору свои оценки в случае перевода юрлица в самую рисковую группу.

Пока доля клиентов в зелёной зоне оценивается в 99%, в желтой — 0,3%, в красной — 0,7%. При этом в 95% случаев регулятор и банки единодушны в оценке. В красной зоне клиентам грозит запрет на открытие новых счетов, любые операции, а также использование системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системы быстрых платежей (СБП).

Опрошенные изданием участники финансового рынка полагают, что участие ЦБ в оценке рисков существенно снизило бы процент необоснованных блокировок счетов предпринимателей. Вместе с тем у ЦБ нет всей информации, которой располагают банки, потому не исключены ложные оценки и увеличение доли клиентов в красной зоне.